Вирусолог объяснил рекордный прирост пациентов с СОVID-19 в России

Резкий рост числа пациентов с новым типом коронавирусной инфекции связан в том числе с сезонными заболеваниями. Зимой ежедневный прирост зараженных станет меньше.

Об этом сообщил Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев в эфире телеканала «Москва 24».

Вирусолог отметил, что только у 10-15% пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией болезнь протекает тяжело — настолько, что им необходима серьезная медицинская помощь. Остальные зараженные переносят COVID-19 намного легче, а то и вовсе без симптомов.

Вирусолог объяснил, что резкий прирост новых пациентов с коронавирусом вполне ожидаем. По это словам, рекордное увеличение новых случаев заражения связано в том числе и с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ. Зверев заявил, что зимой ежедневный рост количества пациентов уменьшится, потому что россияне будут больше времени проводить дома. Весной этот показатель опять пойдет на спад.

Ранее Москва усилила контроль за соблюдением санитарных норм из-за распространением коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор провел рейд в крупных торговых центрах, офисах и объектах культуры, где выявил множественные нарушения. URA.RU напомнило, что за несоблюдение установленных мер предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей.