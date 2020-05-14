Вирусолог объяснил появление нового симптома «острого живота» при коронавирусе

По его словам, появление нового симптома еще не означает, что вирус мутировал. Он подчеркнул, что воспаление брюшины у пациентов развилось не из-за коронавируса, а по другим причинам. Доказательств не предоставлено. Есть только предположения.

Вирусолог отметил, что основными симптомами коронавируса по-прежнему остаются высокая температура, сухой кашель и затруднение дыхания.

«Но есть и масса других симптомов. Может возникнуть сыпь, другие проявления. Но каждый раз говорить, что это следствие мутации — неверно. По одному или двум случаям делать далеко идущие выводы не следует. Если это мутант, нужно выделить этот вирус и доказать, что он мутировал, рассмотрев его нуклеотидные последовательности. Это кто-нибудь делает? Нет. Тогда и говорить нечего», — пояснил Альтштейн.