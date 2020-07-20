Вирусолог объяснил, почему вторая волна СОVID-19 будет легче первой

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал слова своего итальянского коллеги Марио Клеричи о том, что вторая волна СОVID-19 будет в разы слабее первой.

По словам Клеричи, причиной этого является лето и жаркая погода. Вирус будет ощутимо ослаблен воздействием ультрафиолетового излучения в теплый период. Альтштейн согласился с его словами. Он добавил, что люди уже научились жить в условиях пандемии коронавируса, пишет НСН.

«Ультрафиолетовое излучение убивает вирус, который находится на поверхности, а тот, что проник внутрь, убить уже не может. При этом ультрафиолетовое излучение людей в небольшой дозе может быть полезно для иммунитета, для здоровья человека», — подчеркнул специалист.

Он заключил, что летом люди становятся здоровее в целом. Человек реже простужается и меньше страдает от тяжелых симптомов респираторных заболеваний.