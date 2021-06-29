Вирусолог объяснил, почему ВОЗ призвала не проверять антитела перед прививкой

ВОЗ рекомендовала не проверять наличие антител перед прививкой от коронавируса, поскольку это может замедлить процесс массовой вакцинации. Такое мнение в беседе с «360» высказал руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИЦЭМ имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

Рекомендация ВОЗ связана с масштабной вакцинацией, так как она может замедлить ее и сделать более дорогой, пояснил ученый.

«Это все-таки довольно сложная процедура, которая требует усилий специалистов и лабораторий. При массовой вакцинации, которая составляет десятки или сотни миллионов, миллиарды людей, это очень усложнит процесс. Я думаю, по этой причине», — сказал Бутенко.

Сейчас люди проверяют наличие антител, как правило, если их это самих интересует. А еще это делается в рамках эпидемических исследований, чтобы определить коллективный иммунитет.

«Это или определяется коллективный иммунитет таким образом, то есть за счет того он создается, что люди перенесли в легкой или тяжелой форме или же бессимптомно. Это первая функция. А вторая основана на собственном интересе к своему здоровью. То есть если человек хочет узнать, насколько он может безопасно жить», — отметил профессор.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ранее заявила, что наличие антител еще не говорит о том, что они способны нейтрализовать вирус.