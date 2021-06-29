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    29 июня 2021, 12:35

    Вирусолог объяснил, почему ВОЗ призвала не проверять антитела перед прививкой

    Александр Блинов, Екатерина Андронова

    ВОЗ рекомендовала не проверять наличие антител перед прививкой от коронавируса, поскольку это может замедлить процесс массовой вакцинации. Такое мнение в беседе с «360» высказал руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИЦЭМ имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

    Рекомендация ВОЗ связана с масштабной вакцинацией, так как она может замедлить ее и сделать более дорогой, пояснил ученый.

    «Это все-таки довольно сложная процедура, которая требует усилий специалистов и лабораторий. При массовой вакцинации, которая составляет десятки или сотни миллионов, миллиарды людей, это очень усложнит процесс. Я думаю, по этой причине», — сказал Бутенко.

    Сейчас люди проверяют наличие антител, как правило, если их это самих интересует. А еще это делается в рамках эпидемических исследований, чтобы определить коллективный иммунитет.

    «Это или определяется коллективный иммунитет таким образом, то есть за счет того он создается, что люди перенесли в легкой или тяжелой форме или же бессимптомно. Это первая функция. А вторая основана на собственном интересе к своему здоровью. То есть если человек хочет узнать, насколько он может безопасно жить», — отметил профессор.

    Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ранее заявила, что наличие антител еще не говорит о том, что они способны нейтрализовать вирус.