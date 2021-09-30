Вирусолог объяснил, почему штамм «дельта» сильнее всего разрушает сосуды

Вирусолог, флеболог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов рассказал, что переболевшие ковидом все чаще стали жаловаться на проблемы с ногами. По словам специалиста, причина кроется в новом штамме «дельта». Об этом сообщил сайт kp.ru.

Медик отметил, что уханьскому варианту коронавируса было сложнее зацепиться за ACE2-рецептор, с помощью которого он проникает в клетку. А «дельта» привела не только к изменению конфигурации узла на поверхности белка, но и к тому, что он намного быстрее инфицирует. Теперь заражение происходит быстрее, а спектр тканей становится шире.

«Вирус активно атакует эндотелий — выстилающую ткань сосудов, причем касается это не только ног. Просто в ногах течение крови замедляется, поэтому именно там много неприятных проявлений», — сообщил специалист.

Вирусолог Сергей Дробязго согласился с коллегой. Он предупредил, что если после коронавируса стали опухать ноги, ни в коем случае нельзя пускать это на самотек. Это может быть недиагностированный ранее тромбоз. Надо немедленно показаться врачу и сделать УЗИ вен.