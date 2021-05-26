Вирусолог объяснил, почему после прививок от СОVID-19 иммунитет эффективнее

Вирусолог Александр Семенов рассказал сайту kp.ru, в чем различие иммунитета после перенесенного коронавируса и после прививки от COVID-19.

Семенов выразил сожаление, что сформированный после болезни иммунитет не лучше вакцинального. Это объясняется изменением коронавируса, у которого есть несколько штаммов, имеющих немного другую структуру.

«И если человек переболел, например, классическим уханьским вариантом вируса, то он легко может заболеть снова, заразившись британским или другим штаммом. Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам», — обратил внимание собеседник издания.