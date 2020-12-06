Вирусолог объяснил, почему COVID-19 опаснее побочных эффектов от вакцины

«По аналогии — последствия от COVID-19 можно сравнить со встречей с КамАЗом, а от вакцины — с детским велосипедом», — сказал эксперт.

Главное отличие коронавирусной инфекции от побочных эффектов после вакцинации — смерть. В мире от COVID-19 с начала пандемии умерли более 1,5 миллиона человек, в России — около 43 тысяч. Поэтому, по его мнению, «дискутировать о возможных побочных эффектах от вакцины глупо», так как она не смертельна.

«Сформировав буферную популяцию, многие люди не умрут. Вакцина проходит третью фазу. Постклинические наблюдения будут проводиться много лет. Но вакцина нам нужна еще вчера», — сказа Волочков.

Предварительные данные трех фаз испытаний показали, что вакцина не имеет значительных побочных эффектов. По мнению специалиста, препарат эффективен. Если большинство молодых людей вакцинируются, то сформируется буферный объем иммунитета. Следовательно, пожилым людям уже не нужна будет вакцина, так как переносить коронавирус будет некому.