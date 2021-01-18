Вирусолог объяснил отсутствие гриппа в России

Альтштейн заметил, что распространение гриппа задерживают противоэпидемические меры, которые принимаются против коронавируса (удаленка, социальная дистанция, мытье рук, перчаточно-масочный режим). При этом, по словам специалиста, у гриппа нет какого-то четкого графика.

«В разные годы он приходит в разное время, это может быть январь, февраль или март. Возможно, эпидемия гриппа просто не начиналась и все еще впереди. Выводы делать рано, надо подождать», — предупредил вирусолог.