Вирусолог объяснил новый симптом коронавируса

Беспричинному шуму в ушах при коронавирусе нашлось объяснение. Оказывается, это происходит из-за поражения сосудов. Симптом для болезни нетипичен.

Вирусолог Анатолий Альтштейн оценил сделанные британскими учеными выводы о том, почему при СОVID-19 появляется такая проблема, как тиннитус (звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула — прим. ред.). Его мнение привел сайт РЕН ТВ.

«Коронавирус может поразить сосуды в самых разных местах в организме человека», — подчеркнул Альтштейн.

Он напомнил, что шум в ушах специфическим признаком коронавируса не является. Проблемы со слухом, по мнению вирусолога, встречаются у заразившихся реже, чем потеря обоняния.

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета отметили, что шум в ушах при COVID-19 возникал у некоторых людей без каких-либо причин. Некоторые пациенты, которые перенесли инфекцию тяжело, впоследствии оглохли.

В России, по последним данным, с начала эпидемии подтвердили 1 399 334 случаев коронавируса. Вылечились 1 070 576 человек, скончались 24 187.