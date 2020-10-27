Вирусолог объяснил необходимость всеобщего масочного режима

Роспотребнадзор ввел для россиян всеобщий масочный режим. Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн объяснил, что инфекция гуляет по всей стране, поэтому меры необходимо применять повсеместно.

По словам профессора, эпидемия продолжает развиваться, поэтому нельзя сказать, что она пошла на спад.

«Санитарно-эпидемиологические органы пытаются ее уменьшить, сдержать с помощью таких мер. Решили сейчас отказаться от такого тотального карантина, значит вместо него вводятся меры, которые могут в той или иной мере повлиять на эпидемию. Здесь вот федеральный масочный режим», — пояснил «360» Альштейн.

Он добавил, что эпидемия распространяется по всей стране. Таким образом, соблюдение масочного режима необходимо на федеральном уровне. Следить за ношением средств защиты будут местные органы, но распоряжение касается всех субъектов. Вирусолог подчеркнул, что маски не дают 100% защиты от заражения, но существенно снижают риски.

«Маски дают снижение заражаемости. Даже если они дадут снижение заражаемости вдвое, и то речь же идет о сотнях тысяч людей и тысячах смертей», — отметил профессор.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова постановила ввести в России всеобщий масочный режим. Такое решение приняли из-за глобального распространения коронавируса в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ.