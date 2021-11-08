Вирусолог объяснил, можно ли без помощи специалиста отличить коронавирус от ОРВИ

Вирусолог Сергей Нетесов рассказал, может ли человек без помощи теста и осмотра у врача определить, каким именно заболеванием, ОРВИ или COVID-19, он заболел. Специалист отметил, что самостоятельно это сделать довольно сложно из-за того, что обе болезни имеют схожую природу, написал NEWS.ru.

Острые респираторные вирусные инфекции вызываются примерно 15 разными возбудителями, в том время как коронавирус сам относится к числу ОРВИ. Диагноз COVID-19 можно поставить в совокупности по симптомам больного и трем тестам, включая ПЦР-тесты, тест на антитела класса IgA и антитела класса IgM.

«На глаз их не различить. По симптоматике, если кто-то говорит, что он умеет отличать, — это человек очень самоуверенный. Сейчас точный диагноз ставят только после лабораторной диагностики», — заключил Нетесов.