Вирусолог объяснил, кто может повторно заразиться коронавирусом

Случаев повторного заражения коронавирусом после вакцинации не будет. В этом уверена завкафедрой вирусологии РМАНПО, доктор медицинских наук Елена Малинникова, сообщило ИА Nation News.

Чтобы доказать исключительность повторного случая, необходимо определить заражение двумя вирусами.

«Бывают случаи, когда человек бессимптомно или очень слабо переболевает коронавирусной инфекцией и выработка антител у него недостаточная. Тогда он может повторно заболеть и такому человеку нужна вакцинация», — объяснила медик.

Переболевшие ковидом в тяжелой форме должны сдать тест на антитела перед вакцинацией, чтобы понять, нужно ли ставить прививку.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что длинные майские выходные помогут в борьбе с распространением коронавируса. Для этого россияне должны провести время в кругу семьи и на свежем воздухе. Главное сегодня — не почувствовать ветер свободы.