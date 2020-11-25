Вирусолог объяснил, как по опыту Китая побороть СОVID-19 в России

Накануне вирусолог Георгий Викулов заявил, что для быстрого выхода на плато нужно повсеместное соблюдение противоэпидемических мер. Как он считает, необходимо усилить разъяснительную работу и увеличить размер штрафов. Чепурнов согласился с этими словами и привел в пример опыт Китая, Вьетнама, Сингапура и Тайланда.

«Там использовали маски и соблюдали строгие эпидемические меры — люди выполняли то, что предлагали компетентные инстанции. Мы видим, что Китай, который спохватился, когда уже весь полыхал, тем не менее, уже давно свободен от этой заразы», — уточнил специалист.

Эксперт отметил, что в Китае также носили очки для защиты от COVID-19. Эти средства личной защиты показали высокие результаты в плане эффективности. По словам Чепурнова, от перчаток можно отказаться, если строго следить за чистотой рук.