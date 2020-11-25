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    25 ноября 2020, 10:43

    Вирусолог объяснил, как по опыту Китая побороть СОVID-19 в России

    Полина Петрова

    Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины СО РАМН и экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» Александр Чепурнов объяснил, как по опыту Китая остановить массовое распространение коронавируса в России, пишет сайт URA.ru.
    Вирусолог объяснил, как по опыту Китая побороть СОVID-19 в России

    Накануне вирусолог Георгий Викулов заявил, что для быстрого выхода на плато нужно повсеместное соблюдение противоэпидемических мер. Как он считает, необходимо усилить разъяснительную работу и увеличить размер штрафов. Чепурнов согласился с этими словами и привел в пример опыт Китая, Вьетнама, Сингапура и Тайланда.

    «Там использовали маски и соблюдали строгие эпидемические меры — люди выполняли то, что предлагали компетентные инстанции. Мы видим, что Китай, который спохватился, когда уже весь полыхал, тем не менее, уже давно свободен от этой заразы», — уточнил специалист.

    Эксперт отметил, что в Китае также носили очки для защиты от COVID-19. Эти средства личной защиты показали высокие результаты в плане эффективности. По словам Чепурнова, от перчаток можно отказаться, если строго следить за чистотой рук.