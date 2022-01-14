Вирусолог объяснил, как определяют штамм коронавируса

Тестирование на наличие определенного штамма коронавируса, как в случае с «омикроном», проводят для того, чтобы определить, может ли он вызвать новую волну заболеваемости. И исследования говорят, что «омикрон» вскоре будет доминировать в России, рассказал «360» профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Если в мире уже обнаружен какой-то штамм, который обладает специальными свойствами, то нам для того, чтобы понимать, что будет происходить, нужно уметь этот штамм идентифицировать», — пояснил ученый.

Есть два подхода к идентификации штамма. Можно сделать специальную тест-систему (ПЦР) на тот или иной штамм. Также можно сделать комбинированную систему, которая будет идентифицировать сразу несколько определенных штаммов.

«Но самый лучший способ отличить один штамм от другого — это геномное секвенирование. Это когда вы определяете последовательность нуклеотидов. Это сейчас делается довольно быстро, за пару дней, но нужно специальное оборудование. Таких лабораторий не много, у нас в стране этим занимается Роспотребнадзор, в Санкт-Петербурге есть специальный центр, в некоторых научных центрах», — объяснил Альтштейн.

Геномное секвенирование позволяет достаточно быстро определить вариант вируса.

«Когда же эпидемия уже началась, то тут особенно ничего определять не нужно. Потому что когда у вас идет тот или иной штамм, уже любой врач скажет, что это „омикрон“», — сказал вирусолог.

При эпидемии, вызываемой определенным штаммом, в начале он составляет какой-то процент от других. Перед этим так же следили за «дельтой», теперь — «омикрон».

«Вот сейчас начнется повышение заболеваемости, такое, относительно резкое. Несколько дней происходит повышение не очень большое, а потом поднимается значительно, для „омикрона“ это характерно. И вот тут становится ясно, что главный ведущий штамм — это „омикрон“», — отметил ученый.

Альтштейн предрек, что уже очень скоро «омикрон» распространится по всей стране.

«Я думаю, что уже на следующей неделе „омикрон“ завоюет всю Россию», — сказал он.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что доля «омикрона» среди заболевших ковидом в Москве на начало недели составила 30%.