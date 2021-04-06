Вирусолог объяснил, как новые штаммы коронавируса повлияют на действие вакцин

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко объяснил, как «британский» и «южноафриканский» штаммы коронавируса в будущем могут повлиять на действие вакцин, сообщило радио Sputnik.

«Пока данных нет, чтобы изменения, которые произошли в результате мутаций, могли повлиять на эффективность вакцин. Они не такие существенные. Но могут произойти и более глубокие изменения, тогда они будут существенными, и в таком случае придется переконструировать вакцины», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что коронавирусы имеют свойство изменяться. Ученые, не дожидаясь ухудшения эпидемиологической ситуации, проводят исследования в лабораторных условиях. Эксперты собираются выяснить, как реагируют новые варианты на действие уже созданных вакцин.

По словам Бутенко, ученые занимаются дифференциацией штаммов коронавируса на молекулярно-генетическом уровне. В этом им помогает метод секвенирования генома. Благодаря возросшим объемам таких экспериментов выявляется большое число новых генетических вариантов коронавируса.