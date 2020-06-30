Вирусолог объяснил, как мутации влияют на степень опасности COVID-19

«Вирусы быстро мутируют, и из одного первоначального возникает облако мутантов. Некоторые погибают, какие-то выживают», — отметил специалист.

По его словам, COVID-19 пришел к людям уже сформированным вирусом, так как прошел через теплокровных животных. В организме человека инфекция не становятся «агрессивнее», а наоборот постепенно ослабевает.

По причине большого числа штаммов с утратившим силу вирусом у человечества быстро сформируется иммунитет к инфекции. Аграновский подчеркнул, что это касается не только жителей России, а абсолютно всего населения Земли.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что обнаруженные мутации коронавируса, не приводят к серьезным изменениям свойств SARS-CoV-2. Инфекция может не диагностироваться во время тестов, поэтому ученые будут следить за его дальнейшими изменениями.