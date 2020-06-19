Вирусолог обеспокоен новой вспышкой коронавируса в Пекине

Специалист считает, что преждевременно говорить о том, что обнаруженный вирус мягче предыдущего. По его словам, следует дождаться окончания исследований, а потом уже делать выводы.

«Возможно, он более мягкий вирус, который распространяется сейчас, но это сказать трудно. Только из общих предположений можно сказать, что он будет мягче. Но жизнь покажет. Пока еще очень мало случаев. Все пока не выглядит угасающим», — пояснил Альштейн.