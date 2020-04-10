Вирусолог: «нулевой пациент» с коронавирусом мог появиться в октябре 2019 года

«Нулевой пациент» с коронавирусом появился в мире, предположительно, еще в октябре 2019 года. По мнению специалистов, точно и безошибочно определить его довольно сложно из-за большого инкубационного периода болезни.

Вычисление времени появления первого заразившегося коронавирусом и его самого стало бы интересной и сложной задачей для математиков и биоинформатиков. Об этом в интервью газете «Известия» заявил российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«В декабре 2019 года были зафиксированы уже сложные кейсы, когда люди с тяжелыми формами пневмонии попали в больницу», — напомнил он.

По словам Волчкова, если болезнь протекала легко или бессимптомно, то и вовсе не была замечена. Если исходить из имеющихся сведений, то определить дату первого заражения можно, но с большой погрешностью.

«Нулевой пациент, вероятно, появился в октябре 2019 года. Этот вывод основан на анализе опубликованных данных», — рассказал Волчков.

Пандемия коронавируса отличается от тех, что мир уже пережил, длинным инкубационным периодом развития болезни. Чем он короче, тем меньшую угрозу несет инфекция и тем легче с ней справиться в самом начале эпидемии.

По мнению Павла Волчкова, эффективно бороться с COVID-19 помог бы короткий и жесткий карантин. Мягкие меры менее результативны. Поэтому выбранная российскими медиками стратегия оправдала себя. Отечественные врачи показали себя с лучше, чем итальянские, испанские и американские специалисты.

В России, по последним данным, 10 131 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Прирост зараженных за прошлые сутки составил 1459 человек. Скончались 89 пациентов, выздороветь смогли 698.