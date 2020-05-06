Вирусолог Никоноров обнаружил различия между коронавирусом и обычным гриппом

Никоноров подчеркнул, что пока сравнивать грипп и коронавирус трудно из-за недостаточной изученности последнего. Тем не менее, по его словам, сезонный грипп провоцирует больше болезней, чем новая инфекция.

«Грипп вызывает больше заболеваний, чем коронавирус. Если говорить о летальных исходах, сложно сравнивать. Пока не закончилась пандемия, рано говорить. Нужен спокойный период, чтобы это все проанализировать», — отметил кандидат медицинских наук.

Эксперт обратил внимание на сходство основных диагностических критериев. При этом заметил и различия. Например, инкубационный период и серийный интервал гриппа достигает трех дней, в отличие от пяти или шести дней при заражении коронавирусом. Никоноров уточнил, что грипп способен распространятся быстрее нового типа коронавируса.