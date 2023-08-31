Здоровье 31 августа 2023, 17:11 Вирусолог Нетесов посоветовал пожилым осенью носить маски, чтобы не подхватить инфекцию

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С приходом осени начинается пора простудных заболеваний. Защититься от заражения различными инфекциями и ОРВИ помогут маски, сообщил вирусолог Сергей Нетесов в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, средства индивидуальной защиты необходимы пенсионерам, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетикам и онкобольным.

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При этом Нетесов отметил, что ношение перчаток малоэффективно в борьбе с простудой, лучшей профилактикой болезней станет регулярное мытье рук.