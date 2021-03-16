Вирусолог: не нужно бояться новых штаммов коронавируса, от них помогает вакцина

Вирусолог Виктор Зуев призвал не бояться новых штаммов коронавируса, например, из ЮАР. Об этом сообщил Life.

Он отметил, что вакцина помогает от них, в том числе и от штамма из Южной Африки.

«Сейчас важно прививаться и меньше думать о каких-то возможных вариантах. Сейчас надо сделать простую вещь, надо привиться, потому что тот самый исходный штамм еще пока не исчез, в том числе и из нашей страны», — рассказал он.

Ранее первые два случая «южноафриканского» штамма коронавируса выявили в России. Он хуже нейтрализуется антителами, но катастрофического перелома в пандемии все равно не будет. Об этом рассказал российский вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Альтштейн подтвердил, что этот вирус несколько более заразный, чем исходный штамм.

«Но самое неприятное, что он немножко хуже нейтрализуется антителами, которые вызываются современными вакцинами. Поэтому это очень неприятная новость. Но разойдется этот штамм или не разойдется, не совсем понятно», — заявил Альтштейн.