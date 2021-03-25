Вирусолог не исключил наличия сразу двух видов SARS-CoV-2 в организме

Несколько видов коронавируса могут одновременно находиться в организме человека. Это связано с изменчивостью возбудителя болезни. Такими наблюдениями поделился вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

«Такие описания есть, что в течение заболевания у одного человека обнаруживают разные, уже изменившиеся генетические варианты. Это связано с тем, что у вируса сегментированный геном, и там происходят мутации, быстрые изменения генетической структуры», — рассказал он в интервью радиостанции Sputnik.

Эксперт добавил, что такое также можно наблюдать и у ВИЧ-инфицированных, и при некоторых других заболеваниях. По словам Бутенко, это называется эволюцией вируса.

Тем не менее еще не изучено, влияет ли наличие сразу нескольких разновидностей SARS-CoV-2 на течение заболевания. Пока вопрос остается открытым.

Ученый полагает, что многообразие вариантов возбудителя ковида связано еще и с тем, что коронавирус сейчас тщательно изучают.

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