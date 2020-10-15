Вирусолог назвал время года, когда коронавирус частично отступит

Спад заражения коронавирусом в России может произойти зимой, когда большая часть людей переболеет. Такие прогнозы дал вирусолог и академик РАН Виталий Зверев.

Зверев объяснил, что вирус уже есть в человеческой популяции и число заразившихся будет расти, пока не переболеет 70% населения. Однако к зиме число случаев уменьшится. Другое дело, что там появится грипп, которого «будет больше» в 2020 году, сказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета в беседе с «Интерфаксом».

В осенне-зимний период идет подъем всех респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19. Ничего экстраординарного сейчас не происходит. Всегда вирус будет в человеческой популяции. Пока 70% населения не переболеет, ничего не изменится, будет всегда рост Виталий Зверев.

В то же время смертность от коронавируса снижается, так как есть койки, врачи, проработанная схема лечения. Зимой ситуация улучшится в том числе потому, что люди будут разобщены — все-таки в холодное время года население меньше гуляет, меньше контактов.

Но опасность гриппа все еще присутствует, причем она даже сильнее, считает Зверев. Например, дети COVID-19 почти не болеют, а вот грипп — другое дело, передает газета «Известия».

Спад заболеваемости COVID-19 может произойти даже не только из-за того, что больше людей переболеет, а из-за вакцины. Массово прививать россиян планируют уже в конце ноябре, сказали в Минздраве.