Вирусолог назвал возможные сроки изготовления российской вакцины от коронавируса

«Ожидать какого-то серьезного влияния вакцины на течение заболеваемости COVID до следующего года — это несерьезно. Вряд ли этой вакциной можно повлиять на ситуацию в этом году», — усомнился специалист.

По его мнению, различные вариации вакцины в разных странах начнут создавать примерно в одно и то же время. Он выразил надежду, что Россия сможет обеспечить население своими вакцинами и поможет соседним странам.