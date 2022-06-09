Вирусолог назвал возможные причины вспышки оспы обезьян в мире

Одна из причин, которая могла вызвать вспышку оспы обезьян в мире, заключается в том, что возбудитель мог быть изменен искусственным путем, в результате чего стал более заразным. Об этом рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

В беседе с Ura.ru Чепурнов объяснил, что представление ученых об этом заболевании «относится к временам 50-летней давности, когда человечество выявило этот возбудитель». Вспышка вируса, по его словам, может быть связана с тем, что возбудитель мог быть изменен искусственным путем, что сделало вирус более заразным. Вторая причина, которая могла спровоцировать вспышку оспы обезьян, это ухудшение иммунного статуса человека за последние десятилетия.

Скорость распространения этой болезни, как отметил Чепурнов, может быть обусловлена модифицированным характером вируса. Вирусолог также допустил существование еще несколько вариантов близкородственных к оспе обезьян вирусов, про биологию которых мало что известно.

Вирусолог Павел Волчков ранее отметил, что перейти из популяции животных к человеку вирусу проще всего через людей, страдающих ВИЧ и СПИД, а таких людей довольно много в Африке. Так он объяснил вспышки заболевания оспой обезьян.