Вирусолог назвал вероятные сроки ослабления коронавируса

Он пояснил, что коронавирус останется с человечеством надолго и будет проявляться всплесками. Очередной нас ждет весной 2021 года.

«Вопрос в том, насколько будет существенен прирост сколько будет тяжелых случаев. Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет», — спрогнозировал Аграновский.

Он отметил, что быстрого спада заболеваемости коронавирусной инфекцией можно не ждать. По его мнению, ослабление возбудителя может произойти только к лету.

Сейчас Россия переживает новый рост случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил сайт «Утро.ру», по данным на субботу, 3 октября, в стране зарегистрировали 1 204 502 случая заражения. Вылечить специалистам удалось 975 859 пациента, а скончались 21 251.

Чаще всего летальные исходы случаются у граждан старше 65 лет, которые входят в группу риска. Инфекция накладывается на сопутствующие заболевания, поэтому их обязательно госпитализируют.