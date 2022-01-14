Вирусолог назвал условие, при котором коронавирус может принести пользу иммунной системе

Коронавирус может принести пользу только в том случае, если он будет протекать в легкой форме. Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков, написал Ura.ru.

По словам специалиста, иммунная система таким образом будет простимулирована. Человек долго не будет заражаться вирусной инфекцией.

«Я не думаю, что коронавирус оказывает положительное воздействие на организм человека. Это сложный вопрос. Если это легкая инфекция, как обычная простуда, то, скорее всего, никакого отрицательного последствия для организма не будет, а может, будет некое стимулирование иммунной системы. Специфическое стимулирование. Такой человек может потом долго вирусной инфекцией не болеть», — сообщил вирусолог.

Чумаков также указал на отрицательные моменты, связанные с легким протеканием вируса. По его словам, люди после перенесенного вирусного заболевания легче подхватывают бактериальные инфекции.

Как рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, COVID-19 может быть полезен с точки зрения эволюции. Он, как и все патогены, убивает наиболее восприимчивых, соответственно влияет на более устойчивых.