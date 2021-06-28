Вирусолог назвал условие для победы над вспышкой коронавируса за пару недель

Россияне смогут победить новую волну коронавируса только благодаря вакцинации. Так количество новых заболевших COVID-19 начнет снижаться уже через две-три недели.

Помимо вакцинации, для борьбы с коронавирусом необходимо носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщил в интервью Lеntа.ru вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

«Если будем интенсивно вакцинироваться, поголовно и аккуратно носить маски, то мой прогноз — оптимистический. Пик уйдет через две-три недели. В противном случае многим можно начинать присматривать себе больницу, а может, и гробик», — сказал он.

Вариантов развития, по мнению Нетесова, множество. Все они зависят от поведения каждого человека.

В этом же интервью вирусолог назвал опасное свойство штамма коронавируса «дельта плюс». По его словам, человек, подхвативший индийскую мутацию, способен заразить в два раза больше человек, чем инфицированный другими штаммами.

Ранее вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая в лаборатории института вирусологии в Ухане до ноября 2019 года, заявила, что возможной причиной появления коронавируса стал естественный фактор.