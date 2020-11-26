Вирусолог назвал спорным вопрос о повторном заражении коронавирусом

В научном сообществе до сих пор идут споры по этому вопросу.

«Среди ученых все еще идут споры о том, может ли человек вторично заразиться коронавирусом. Лично я уверен, что переболел дважды, но не все коллеги со мной согласны. Давайте считать, что этот вопрос спорный», — рассказал вирусолог.

Он намерен еще понаблюдать, чтобы было больше уверенности.

Повторное заражение коронавирусом может быть индивидуальным явлением, добавил ученый.

«Может оказаться так, что кто-то будет болеть повторно, кто-то не будет. То есть, опять же, все может зависеть от возраста, иммунитета или других параметров», — заявил Чепурнов.

Помимо этого, антитела в организмах могут пропадать в разные сроки. Только в ближайшие месяцы исследователи установят точные закономерности.