Вирусолог назвал простой способ подготовиться ко второй волне коронавируса

Встретить вторую волну коронавируса во всеоружии поможет здоровый образ жизни. Люди с крепким организмом переносят инфекцию легче. Таким мнением поделился профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Советы тут простые: это здоровый образ жизни. Те люди, которые способны вести здоровый образ жизни, должны его вести, кто неспособен — должны учиться, чтобы здоровье было укреплено», — приводит телеканал «Звезда» слова Альштейна.

Ученый добавил, что в случае второй волны коронавируса основная нагрузка ляжет на плечи медиков. Людям не стоит волноваться — нужно стараться быть здоровыми и просто делать свое дело.

Ранее Альштейн назвал основной признак окончания пандемии 2019-nCoV. Говорить о том, что коронавирус отступил, можно будет, когда число выявленных случаев COVID-19 за сутки снизится до десятков. Вторая волна пандемии неизбежна. Вирус никуда не денется и вернется осенью или зимой. Период первой вспышки может закончиться в конце июля или начале августа.

По последним данным, российские медики уже выявили 520 129 случаев COVID-19. От последствий заражения новым вирусом умерли 6829 человек.