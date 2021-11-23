Вирусолог назвал признак полного выздоровления от ковида

Коронавирус из носоглотки проникает в разные части организма, поэтому полное выздоровление от ковида может подтвердить только повторный ПЦР-тест. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.

«Если давать гарантию COVID-free (после болезни — прим. ред.), надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня. Еще один путь — когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса [в организме] уже нет», — объяснил Нетесов.

По словам вирусолога, коронавирус быстро уходит из носоглотки в легкие, кровь или кишечник, поэтому повторный анализ — это лучший способ убедиться в полной победе над ковидом. Нетесов обратил особое внимание на риск повторного заражения и призвал вакцинироваться даже после перенесенной болезни.

Ранее стало известно, что сотрудники ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый экспресс-тест на коронавирус, который позволяет выявить заражение за 15 минут.