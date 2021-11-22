Вирусолог назвал причины снижения смертности от коронавируса в мире

Количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в мире начало снижаться. За минувшие сутки в различных странах умерли 4432 человека. Это минимальные показатели начиная с сентября 2020 года. Это следует из данных сайта Worldometer. Вирусолог и профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил тенденцию к снижению летальных исходов влиянием вакцинации.

«Вакцинация влияет на коронавирус, это определенно. Если мы посмотрим на вакцинацию в Европе, то сделанные прививки оказали значительное влияние. Это то, что сильнее всего бросается в глаза. Но есть и другие факторы», — отметил эксперт.

Профессор Альтштейн напомнил, что пандемия коронавирусной инфекции проходит по всему миру волнами. Самое большое количество летальных исходов произошло во время первого подъема.

«Высока летальность была в апреле, мае и июне 2020 года. В среднем по миру этот показатель составлял 5% от общего числа заражений, а в некоторых странах доходило до 15%. Это объясняли тем, что медицина была не готова к этой инфекции», — заявил вирусолог.

Он подчеркнул, что основной причиной смертей было воспаление легких. Заболевание врачам давно известное, но в этот раз потребовалось разрабатывать новые способы лечения. Смертность удалось снизить благодаря применению лекарств, которые разжижают кровь и снимают воспаления.

«То есть была тенденция, что без вакцины летальность была максимальная в первые месяцы, а потом она снижалась и законсервировалась на уровне 2%», — рассказал Анатолий Альтштейн. По его словам, смертность от распространившегося по миру штамма «дельта» сейчас составляет в среднем 1,8% от общего числа зараженных. Но в каждой стране своя ситуация. Все зависит от состояния медицины и вариантов коронавируса, который распространен в том или ином государстве.

По данным российского оперативного штаба на понедельник, 22 ноября, в стране выявили 35 681 случай заражения коронавирусом. Умер 1241 человек с подтвержденной инфекцией. Полностью выздоровели 28 713 ранее зараженных.