Вирусолог назвал причину появления новых штаммов коронавируса

Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал, почему появляются новые штаммы коронавируса, написал сайт RT.

«Такие варианты, как британский или южноафриканский, появляются, потому что происходят случайные ошибки при копировании цепей рибонуклеиновой кислоты. И такая вот случайная мутация приводит к тому, что возникает немного измененный белок шипа коронавируса», — уточнил специалист.

Он заявил, что это не должно вызывать у людей большую панику. Дело в том, что вероятность образования новых штаммов, когда вируса в мире очень много, довольно велика. По словам Аграновского, она сведется к минимуму при снижении числа зараженных. Вирусолог посоветовал делать прививки от коронавируса.