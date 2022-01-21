facebook_pixel
    21 января 2022, 00:09

    Вирусолог назвал причину частого заражения детей коронавирусом

    Вирусолог Чепурнов: спайк-белок помог коронавирусу легче проникать в клетки детей

    Анатолий Минкин

    Участившиеся случаи заражения коронавирусом детей и подростков связаны с мутацией спайк-белка возбудителя, при помощи которого он проникает в клетки. Об этом рассказал Ura.ru начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

    Вирусолог назвал причину частого заражения детей коронавирусом

    Он напомнил, что число несовершеннолетних пациентов начало расти при распространении штамма «дельта», с приходом «омикрона» количество зараженных детей и подростков увеличится еще больше.

    «В результате мутации лучше происходит соединение поверхностного белка с рецептором ACE2 клеток, поэтому вирусу легче попасть в организм», — пояснил Чепурнов.

    Он отметил, что рецепторов ACE2 у детей и подростков меньше, чем у взрослых. Поэтому уханьский вариант коронавируса их почти не заражал. Но штамм «дельта» научился проникать в молодые организмы, а «омикрон» окажется еще сильнее. Чепурной добавил, что мутировавший «омикрон» поразит огромное количество людей — благодаря своему умению легко проникать в клетки.

    По прогнозу врача, если раньше возбудителю нужно было до пяти дней, чтобы сильно поразить организм, который мог атаковать его иммуноглобулинами, то новый штамм распространяется в течении трех дней, поэтому выработать антитела неподготовленный иммунитет не сможет.

    Молекулярный биолог, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев подтвердил выводы Чепурнова. Он пояснил, что именно изменения в спайк-белке повысили заразность «омикрона». Он отметил, что количество зараженных может увеличиться в 10 раз по сравнению с максимальными показателями других волн пандемии. Но на этот раз вместе со взрослыми пациентами вырастет количество болеющих детей.