Вирусолог назвал причину частого заражения детей коронавирусом

Участившиеся случаи заражения коронавирусом детей и подростков связаны с мутацией спайк-белка возбудителя, при помощи которого он проникает в клетки. Об этом рассказал Ura.ru начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он напомнил, что число несовершеннолетних пациентов начало расти при распространении штамма «дельта», с приходом «омикрона» количество зараженных детей и подростков увеличится еще больше.

«В результате мутации лучше происходит соединение поверхностного белка с рецептором ACE2 клеток, поэтому вирусу легче попасть в организм», — пояснил Чепурнов.

Он отметил, что рецепторов ACE2 у детей и подростков меньше, чем у взрослых. Поэтому уханьский вариант коронавируса их почти не заражал. Но штамм «дельта» научился проникать в молодые организмы, а «омикрон» окажется еще сильнее. Чепурной добавил, что мутировавший «омикрон» поразит огромное количество людей — благодаря своему умению легко проникать в клетки.

По прогнозу врача, если раньше возбудителю нужно было до пяти дней, чтобы сильно поразить организм, который мог атаковать его иммуноглобулинами, то новый штамм распространяется в течении трех дней, поэтому выработать антитела неподготовленный иммунитет не сможет.

Молекулярный биолог, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев подтвердил выводы Чепурнова. Он пояснил, что именно изменения в спайк-белке повысили заразность «омикрона». Он отметил, что количество зараженных может увеличиться в 10 раз по сравнению с максимальными показателями других волн пандемии. Но на этот раз вместе со взрослыми пациентами вырастет количество болеющих детей.