Вирусолог назвал причину быстрой потери антител переболевшими СОVID-19

Эпидемиолог Арег Тотолян заявил, что примерно 15-20% переболевших СОVID-19 быстро теряют антитела, потому что «иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц-два от этих антител не осталось и следа». Как считает Жемчугов, журналисты неверно интерпретируют сказанное специалистом.

«Я хочу сказать, что антитела никуда не исчезают, они уменьшаются. Это закономерно. Организм не поддерживает все уровни антител ко всему, с чем он контактирует всю жизнь. Через три-четыре месяца они уменьшаются», — отметил иммунолог.

Он рассказал, что у человека остаются клетки памяти, которые при новом контакте с инфекцией за два-три дня вырабатывают полный уровень антител. Вирусолог подчеркнул, что говорить о повторном заражении СОVID-19 в настоящий момент рано. Пока в России нет вновь инфицированных.

Жемчугов объяснил ситуацию с 89-летней женщиной из Нидерландов, которая скончалась от повторного заражения. Он уточнил, что пациентка боролась с опухолью, проходила химиотерапию. По этой причине ее иммунитет был крайне ослаблен. Специалист заключил, что такой случай нельзя приводить в качестве примера повторного инфицирования.