Вирусолог назвал основные мифы о вакцинации

Член-корреспондент РАН, руководитель лаборатории Института вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Михайлов отметил, что самое распространенное заблуждение — что прививки не помогают и не защищают. По его словам, эффективность вакцины доказана во всем мире. Он объяснил, что если бы не прививки, то инфекции уже просто заполонили бы мир.

«Другой миф — что прививки опасны. В большинстве случаев они или инактивированные, или получены генно-инженерными методами и не содержат непосредственного возбудителя болезни. Все вакцины, в том числе и инактивированные, многократно проверены на безопасность и эффективность», — заявил эксперт.

Михаил Михайлов отметил, что многочисленные строго контролируемые исследования полностью опровергли информацию в СМИ, согласно которой после вакцинации у людей появлялись заболевания — аутизм, рассеянный склероз, синдром хронической усталости. Однако вирусолог подчеркнул, что есть небольшой процент людей, иммунитет которых не отвечает на вакцинацию.

По его словам, благодаря прививкам удалось полностью победить некоторые заболевания.

«Один из самых ярких примеров — оспа. Полиомиелит победили также с помощью прививок, сейчас он остался только в Индии и Пакистане, наша страна считается от него свободной. Огромный урон борьбе с вирусами наносят противники вакцинации: среди десяти самых опасных проблем мира ВОЗ называет движение антипрививочников. Именно оно ответственно за вспышку кори в Европе, на Украине», — объяснил Михаил Михайлов.

Он добавил, что иногда после вакцинации люди могут заболеть, однако это случается крайне редко. По словам вирусолога, можно вакцинироваться от гриппа, а потом заболеть. Однако вероятнее всего, это будет не такая тяжелая форма и без летального исхода.