Вирусолог назвал опасное свойство нового штамма коронавируса

Третья волна коронавируса в России произошла из-за большей заразности нового штамма коронавируса. Инфицированный индийской мутацией может заразить в два раза больше людей.

«Ситуация, в которой сейчас Москва находится, очень тяжелая. Число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся у части населения иммунитет», — рассказала «Ленте.ру» вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Он рассказал, что человек, заразившейся другими штаммами заражал 2-3 человек, но инфицированный индийской мутацией способен передать болезнь 5-6 людям.

Помимо высокопатогенного штамма в третьей волне, по мнению врачей, виноваты сами россияне, которые к мерам защиты от коронавируса относились несерьезно, а также неохотно вакцинировались.

Ранее вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая в лаборатории института вирусологии в Ухане до ноября 2019 года, считает, что возможной причиной появления коронавируса стал естественный фактор.