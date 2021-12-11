Вирусолог назвал хорошую и плохую фазы эволюции коронавируса

Для превращения коронавируса в сезонную инфекцию он должен пройти две фазы. Сначала наступает плохой период, который сменяется хорошим. Об этом рассказал вирусолог и член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

«Первая фаза, это усиление заразности и болезнетворности. Это связано с тем, что вирус начинает адаптироваться к человеческой популяции и добиваться оптимального режима репликации, потому что среда у человека отличается от среды летучей мыши», — пояснил вирусолог «Ura.ru».

Он добавил, что в этом случае вирус изменяет какие-то компоненты, чтобы максимально близко подойти к условиям человеческого организма. Эту фазу эволюции коронавируса эксперт назвал плохой.

«А хорошая фаза, уменьшение патогенности, когда после того, как вирус адаптировался, начинается уменьшение патогенности. Это переход в привычную форму сезонных инфекций», — отметил Чумаков.

По словам вирусолога, выявление штамма коронавируса «омикрон» может свидетельствовать о переходе ко второй фазе. При этом он подчеркнул, что за развитием ситуации необходимо понаблюдать еще две-три недели.