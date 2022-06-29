Вирусолог назвал главных переносчиков нового штамма лихорадки

Переносчиками нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки являются комары. При этом выявить заразное насекомое практически невозможно. В этой связи людям следует быть осторожными и использовать средства защиты. Об этом предупредил в беседе с Ura.ru академик РАН, вирусолог Виталий Зверев.

«Случаи заболеваемости были и ранее, даже со смертельным исходом. Вирус разносят комары, которые из-за глобального потепления мигрировали из Конго в южные части России в том числе», — рассказал Зверев.

Он также добавил, что основным способом не заболеть лихорадкой является использование спрея от комаров. Также следует закрывать тело от насекомых.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки опасен. Это уже известная инфекция, которая может привести к неприятным последствиям. Лихорадка способна спровоцировать ДВС-синдром, который бывает смертельным.

Три вида штаммов конго-крымской геморрагической лихорадки нашли на юге России. Один из них новый — «Европа-3», другой вызывает тяжелые клинические проявления.