Вирусолог назвал главную «хитрость» коронавируса

Ключевой особенностью и главной «хитростью» коронавируса может оказаться его способность замедлять реакции организма на вторжение инфекции.

Об этом агентству Blooberg рассказал американский вирусолог Шэйн Кротти.

«Она (хитрость — прим. ред.) состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа», — процитировало его слова РИА «Новости».

Еще одной особенностью COVID-19 является его связь с интерфероном — его нехватка может оказаться решающим фактором, приводящим к тяжелому течению болезни.

Американские ученые также считают, что использование синтетических интерферонов может повысить эффективность борьбы с заболеванием. Однако некоторые эксперты уверены, что они помогут только на начальных стадиях инфицирования.

За минувшие сутки в Москве скончались еще 18 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За это время в столице выявили 1792 новых случая заражения, были госпитализированы 830 человек.