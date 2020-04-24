Вирусолог назвал дату второй волны коронавируса

Специалист считает, что COVID-19 пришел к нам надолго. Однако в будущем он будет не таким опасным, как сейчас. РИА ФАН написало, что к лету количество заражений снизится, судя по прогнозам.

По словам вирусолога, осенью начнется вторая волна заболевания. И число зараженных может увеличиться. Для борьбы необходима вакцина.

«Но и после изобретения вакцины и прививок он останется с нами. Правда, будет уже не такой опасный», — объяснил Альштейн.