    24 апреля 2020, 13:03

    Вирусолог назвал дату второй волны коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Анатолий Альштейн, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, рассказал, стоит ли ждать второй волны коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Специалист считает, что COVID-19 пришел к нам надолго. Однако в будущем он будет не таким опасным, как сейчас. РИА ФАН написало, что к лету количество заражений снизится, судя по прогнозам.

    По словам вирусолога, осенью начнется вторая волна заболевания. И число зараженных может увеличиться. Для борьбы необходима вакцина.

    «Но и после изобретения вакцины и прививок он останется с нами. Правда, будет уже не такой опасный», — объяснил Альштейн.