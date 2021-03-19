Вирусолог назвал COVID-19 «вакцинацией» человечества от будущих эпидемий

Профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский рассказал, что распространение коронавируса оказало положительное влияние на готовность человечества к возможным будущим эпидемиям, сообщило радио «Говорит Москва».

«Вряд ли его (коронавируса — прим. ред.) не будет через год. Он, видимо уже, надолго, если не навсегда с нами. Другой вопрос, что за этот год научились довольно быстро, и это меня радует, и лечить тяжелые случаи, и получили хорошие вакцины», — отметил специалист.

По его словам, применение препаратов поможет «загнать» коронавирус в «скромное место» среди других респираторных вирусных заболеваний. Аграновский добавил, что пандемия COVID-19 стала «вакцинацией» от больших проблем из-за распространения других инфекций.