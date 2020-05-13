Вирусолог напомнил о заболеваниях, которые опаснее СOVID-19

По его словам, «в жарких странах — субтропических, тропических — туристов поджидают и другие вирусные заболевания»: «например, различные энцефалиты, конго-крымская лихорадка — тоже очень известное заболевание», кроме того «геморрагическая лихорадка Эбола, которая является острой и очень высококонтагиозной болезнью, еще не закончилась». Ершов напомнил и о риске заразиться ротавирусной инфекцией, которая, по его мнению «пострашнее коронавируса».

«Вообще, я должен сказать, вирусных инфекций великое множество — более 200, и все они имеют схожую клиническую картину: кашель, насморк, высокая температура, токсикоз. Помимо ротавируса есть еще PC-вирус, рино- и аденовирусы, парагрипп, метапневмовирус», — заключил врач и призвал соблюдать осторожность после открытия границ.