Вирусолог: маска в самолете защитит на 5-10%

Он пояснил, что в современных самолетах хорошо работает вентиляция, они изначально рассчитаны на большое скопление людей. При этом маски не слишком эффективно работают: всего на 5-10%.

«Тяжело находиться несколько часов в маске или респираторе, особенно во время полета, где и так большая нагрузка на сердце и сосуды», — добавил Зверев.

Ранее стало известно, что Евгений Тимаков, главный врач медцентра «Лидер-медицина», инфекционист, выразил мнение, что ученикам в школах нет смысла носить маски, так как это будет неэффективно.

«Я не уверен, что ношение масок детям нужно. Они все равно переконтактируют друг с другом, маски они носят неправильно, это будет больше бутафория. Поэтому я бы рекомендовал для детей — по их желанию. Тем более учиться в маске очень тяжело. Так же и учить в маске — очень тяжело, знаю по собственному опыту», — пояснил Тимаков.