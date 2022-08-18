Вирусолог Малышев рассказал, как подготовиться к сезону простуд

Осень считается сезоном простуд. Чтобы не заболеть, необходимо заранее укрепить свой иммунитет. Таким мнением поделился вирусолог и инфекционист Николай Малышев. Об этом сообщили Nation News.

По словам медика, закаливание является отличным методом борьбы с сезонными болезнями. Для начала стоит обтираться прохладной водой, а после можно переходить к обливаниям. Кроме того, летом на полках магазинов в обилии присутствуют овощи и фрукты. Этим стоит воспользоваться, так как подобные продукты являются источником витаминов.

«В конце лета нужно есть много фруктов и овощей. Лучше всего есть те фрукты и овощи, которые растут в нашей местности — то, что растет в средней полосе. Стоит обратить внимание на вишню, крыжовник и лесные ягоды», — пояснил медик.