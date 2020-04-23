Вирусолог: коронавирус воздействует на самые глубокие структуры легких

Эксперт сообщил, что новый вирус известен всего четыре месяца, и врачи все время узнают какие-то новые подробности и нюансы заболевания. Раньше, в начале эпидемии, считалось, что в легких проходят все те же стадии, как при гриппе, особенно при свином.

«То есть сначала вирусемия, когда вирус попадает в человеческий организм; потом — вирусная пневмония; затем — вирусно-бактериальная пневмония и, наконец, сепсис», — пояснил Малышев.

По словам вирусолога, появился такой термин, как химический пневмонит.

«Вирус, проникая в легкие, воздействует на самые глубокие структуры — на альвеолы и на бронхиолы. В результате этого гиалуроновая кислота выделяется и заполняет эти альвеолы. И второе: может быть анемия, уменьшение гемоглобина. Все это приводит к тому, что невозможна правильная передача кислорода в кровь. В результате этого у нас все время гипоксемия», — объяснил специалист.