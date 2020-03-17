Вирусолог: коронавирус может иметь сезонный характер
Профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов предположил, что летом число заболевших коронавирусом уменьшится. Об этом сообщило РИА ФАН.
По его мнению, коронавирусная инфекция имеет сезонный характер.
«В летний солнечный период вирус будет циркулировать с гораздо меньшей эффективностью, чем в зимний», — заметил Щелканов.
Он убежден, «если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду».