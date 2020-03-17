Вирусолог: коронавирус может иметь сезонный характер

По его мнению, коронавирусная инфекция имеет сезонный характер.

«В летний солнечный период вирус будет циркулировать с гораздо меньшей эффективностью, чем в зимний», — заметил Щелканов.

Он убежден, «если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду».