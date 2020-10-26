Вирусолог исключил летальный исход при бессимптомном течении коронавирусной инфекции

При этом он отметил, что бессимптомные носители возбудителя опасны для остальных людей, так как они распространяют инфекцию.

«Механизм протекания болезни в бессимптомном режиме не изучен до конца, зависит от особенностей организма, от особенностей вируса. Пока только ясно одно: бессимптомная инфекция доминирует. Так часто бывает с полиомиелитом», — заявил Альтштейн.

Исполняющий обязанности директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин в беседе с газетой «Известия» пояснил, что отсутствие симптомов при заражении коронавирусом может быть связано не с иммунитетом, а с тем, что организм не воспринимает возбудителя, как посторонний антиген.

«Таким образом, в результате толерантности к инфекции не запускаются воспалительные и защитные процессы, поэтому у пациентов нет симптомов», — отметил он.

По его словам, для избавления от проникшего патогена организм может действовать двумя путями: быстро запустить иммунный ответ или же уменьшить повреждения, которые вызывает возбудитель. Второй случай — это как раз формирование толерантности к заболеванию.

Но эти два пути могут вступить в конфликт: иммунный ответ может нанести больший вред, чем сам возбудитель, а провоспалительные реакция для формирования толерантности может привести к угнетению иммунитета. Только соблюдение баланса может помочь организму справиться с болезнью.

Количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в России продолжает устанавливать новые антирекорды. За минувшие сутки врачи получили 17 347 положительных тестов на COVID-19 в 85 регионах. Это самое большое количество с начала пандемии. При этом почти у трети из пациентов нет никаких симптомов болезни.