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    26 октября 2020, 18:32

    Вирусолог исключил летальный исход при бессимптомном течении коронавирусной инфекции

    Анатолий Минкин

    Бессимптомное течение коронавирусной инфекции не может привести к летальному исходу, так как при попадании инфекции в организм иммунитет начинает с ней бороться. Об этом в интервью НСН заявил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
    Вирусолог исключил летальный исход при бессимптомном течении коронавирусной инфекции

    При этом он отметил, что бессимптомные носители возбудителя опасны для остальных людей, так как они распространяют инфекцию.

    «Механизм протекания болезни в бессимптомном режиме не изучен до конца, зависит от особенностей организма, от особенностей вируса. Пока только ясно одно: бессимптомная инфекция доминирует. Так часто бывает с полиомиелитом», — заявил Альтштейн.

    Исполняющий обязанности директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин в беседе с газетой «Известия» пояснил, что отсутствие симптомов при заражении коронавирусом может быть связано не с иммунитетом, а с тем, что организм не воспринимает возбудителя, как посторонний антиген.

    «Таким образом, в результате толерантности к инфекции не запускаются воспалительные и защитные процессы, поэтому у пациентов нет симптомов», — отметил он.

    По его словам, для избавления от проникшего патогена организм может действовать двумя путями: быстро запустить иммунный ответ или же уменьшить повреждения, которые вызывает возбудитель. Второй случай — это как раз формирование толерантности к заболеванию.

    Но эти два пути могут вступить в конфликт: иммунный ответ может нанести больший вред, чем сам возбудитель, а провоспалительные реакция для формирования толерантности может привести к угнетению иммунитета. Только соблюдение баланса может помочь организму справиться с болезнью.

    Количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в России продолжает устанавливать новые антирекорды. За минувшие сутки врачи получили 17 347 положительных тестов на COVID-19 в 85 регионах. Это самое большое количество с начала пандемии. При этом почти у трети из пациентов нет никаких симптомов болезни.