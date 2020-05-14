Вирусолог: есть основания думать, что заболеваемость COVID-19 в РФ идет на спад

По данным информагентства, в РФ впервые со 2 мая количество людей, заразившихся коронавирусом за сутки, упало ниже отметки в 10 тысяч.

По словам вирусолога, это дает основание думать, что болезнь идет на спад. Показатель держится на одном уровне на протяжении почти двух недель.

«Таким образом, можно сказать, что стабилизация у нас есть. Поэтому, я думаю, это может быть началом спада заболеваемости», — указал Альтштейн.