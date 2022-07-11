Вирусолог допустил риск одновременного заражения коронавирусом и оспой обезьян

Ученые оценили вероятность одновременного заражения коронавирусом и оспой обезьян. Об этом рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Может произойти сочетанная инфекция. Думаю, это вполне возможно», — заявил он в беседе с Ura.ru. Это, по словам вирусолога, может осложнить течение как одной, так и сразу двух болезней.

У этих вирусов слишком большое различие, поэтому одному не передадутся свойства другого. Нет никаких оснований полагать, что коронавирус может заблокировать заражение оспой обезьян или же наоборот.

Руководителя отдела арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко отметил, что одновременная инфекция двумя вирусами будет редким случаем. В группе риска, по его данным, находятся люди от 18 до 40 лет.

Коронавирус сегодня по симптомам и течению болезни стал практически неотличим от других ОРВИ. Но он может вызывать обострение различных заболеваний. Восстановиться после перенесенного COVID-19 помогут прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, а также употребление свежих овощей и фруктов.